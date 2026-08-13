CanBas hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

CanBas hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 22,07 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -16,870 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -66,420 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei CanBas ein EPS von -61,140 JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at