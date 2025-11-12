CanBas: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

CanBas lud am 11.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 17,69 JPY. Im Vorjahresquartal waren -16,340 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at