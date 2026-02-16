CanBas zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

CanBas hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 11,18 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das CanBas ein Ergebnis je Aktie von -9,430 JPY vermeldet.

Redaktion finanzen.at