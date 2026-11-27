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27.11.2026 06:31:29
Cancambria Energy: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Cancambria Energy präsentierte in der am 25.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,01 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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