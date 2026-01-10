Save Aktie
10.01.2026 08:00:51
Cancelling ‘zombie’ subscriptions could save Britons up to £400 a year, survey finds
Consumers advised to review paying for services such as Netflix, Apple TV and Amazon Prime if they are unusedBritons are spending up to £1,200 a year on subscription services but could save as much as £400 by killing off “zombie” memberships, according to research.Millions of households have unused or duplicate subscriptions – whether for a neglected exercise app or an unwatched Netflix account – with recurring charges quietly draining spare cash from bank accounts. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
