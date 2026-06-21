Revolution Medicines Aktie

Revolution Medicines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PYWG / ISIN: US76155X1000

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21.06.2026 06:00:07

Cancer drugmaker Revolution Medicines says sale not a priority

Sought-after biotech company pushes back against being scooped up following Merck’s unsuccessful $32bn bidWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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