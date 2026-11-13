CANCOM-Aktie fällt: DZ Bank sieht 2027 einen Gewinnsprung

Die DZ Bank sieht bei CANCOM trotz einer weiterhin gedämpften Hardware-Nachfrage Anzeichen einer operativen Stabilisierung.

CANCOM-Aktie gibt nach

Die DZ Bank hat die Einstufung für CANCOM SE beim fairen Aktienwert von 29 Euro auf "Kaufen" belassen. "Das deutsche Heimatgeschäft stabilisiert sich operativ dank striktem Kostenmanagement, während die Nachfrage nach Hardware gedämpft bleibt", schrieb Armin Kremser am Freitag nach den Zahlen. 2026 sei aber "durch" und 2027 winke ein Gewinnsprung.

Die CANCOM-Aktie fällt auf XETRA zeitweise um 0,48 Prozent auf 20,70 Euro./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 11:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 11:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)