CANCOM Aktie
WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105
|Analystenstimme
|
13.11.2026 13:15:00
CANCOM-Aktie fällt: DZ Bank sieht 2027 einen Gewinnsprung
Die DZ Bank hat die Einstufung für CANCOM SE beim fairen Aktienwert von 29 Euro auf "Kaufen" belassen. "Das deutsche Heimatgeschäft stabilisiert sich operativ dank striktem Kostenmanagement, während die Nachfrage nach Hardware gedämpft bleibt", schrieb Armin Kremser am Freitag nach den Zahlen. 2026 sei aber "durch" und 2027 winke ein Gewinnsprung.
CANCOM-Aktie gibt nach
Die CANCOM-Aktie fällt auf XETRA zeitweise um 0,48 Prozent auf 20,70 Euro./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 11:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 11:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
FRANKFURT (dpa-AFX Broker)
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