CANCOM Aktie
WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105
|Millionenhöhe
|
01.09.2026 16:02:39
CANCOM-Aktie fester: Konzern will Aktien zurückkaufen
Vom 7. September bis längstens zum 31. Dezember 2026 sollen gut 1,4 Millionen eigene Aktien erworben werden, teilte der SDAX-Konzern am Dienstag in München mit. Das entspreche bis zu fünf Prozent des Grundkapitals. Der Kauf erfolge über die Börse. Die erworbenen Aktien sollen zu allen rechtlich zulässigen Zwecken verwendet werden, hieß es weiter. Die CANCOM-Aktie notiert via XETRA zeitweise 2,27 Prozent höher bei 22,50 Euro.
/jha/he
MÜNCHEN (dpa-AFX)
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