CANCOM Aktie
WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105
|Sparprogramm greift
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13.05.2026 13:58:00
CANCOM-Aktie in Rot: Sparmaßnahmen zahlen sich beim Gewinn aus
So reagieren Anleger und Analysten
Das Papier verlor nach dem Mittag 3,9 Prozent auf 24,60 Euro. Kurz nach Handelsbeginn war sie noch spürbar stärker unter Druck geraten, reduzierte die Verluste aber zügig. Im bisherigen Jahresverlauf hat der Kurs knapp 8 Prozent an Wert eingebüßt.
Die Profitabilität steche heraus, während der Umsatz moderat unter den Erwartungen gelegen habe, schrieb Analyst Martin Comtesse von der US-Investmentbank Jefferies. Angesichts des saisonal üblicherweise schwachen ersten Quartals sieht er das Unternehmen auf Kurs zu den Jahreszielen - auch ohne eine weitere Markterholung.
Trotz herausforderndem Marktumfeld: Profitabilität steigt
"Im ersten Quartal 2026 haben wir unsere Profitabilität spürbar gesteigert und die Ergebnisqualität deutlich verbessert", sagte Vorstandschef Rüdiger Rath laut Mitteilung. "Das zeigt, dass unser Geschäftsmodell auch in einem anhaltend herausfordernden Marktumfeld belastbar ist. Der aktuelle starke Auftragsbestand unterstützt diese Entwicklung."
Trotz steigender Preise insbesondere für Infrastruktur- und Speicherkomponenten habe sich die Nachfrage im ersten Quartal stabil gezeigt, so das Unternehmen. Der gute Auftragsbestand bestätige diese Entwicklung über das Quartal hinaus.
/zb/mis
MÜNCHEN (dpa-AFX)
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