Anzeichen für Stabilisierung 13.11.2025 08:24:39

CANCOM-Aktie: Jahresziele trotz Gewinnrückgang bestätigt

CANCOM-Aktie: Jahresziele trotz Gewinnrückgang bestätigt

Der IT-Dienstleister CANCOM kämpft weiter mit einer zurückhaltenden Investitionsneigung der Kunden.

Der Umsatz wuchs im dritten Quartal leicht um 0,3 Prozent auf 423,9 Millionen Euro, wie CANCOM am Donnerstag mitteilte. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) fiel derweil jedoch um fast 13 Prozent auf 27 Millionen Euro. Analysten hatten im Schnitt noch einen deutlicheren Rückgang befürchtet. Vorstandschef Rüdiger Rath sprach laut Mitteilung von "Anzeichen einer Stabilisierung und Erholung" und sieht den Konzern angesichts des üblicherweise saisonal starken vierten Quartals in der Spur zu den im Juli gesenkten Jahreszielen.

/men/zb

MÜNCHEN (dpa-AFX)

Bildquelle: Cancom SE

