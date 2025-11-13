CANCOM Aktie
WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105
|Anzeichen für Stabilisierung
|
13.11.2025 12:34:39
CANCOM-Aktie mit Kursrally: Jahresziele trotz Gewinnrückgang bestätigt
Der Aktienkurs stieg zeitweise via XETRA um 3,33 Prozent auf 24,80 Euro. Damit baute das Papier das Plus seit Jahresbeginn auf über zehn Prozent aus. Im Jahresverlauf hatte es aber mehrfach deutliche Rücksetzer gegeben, weil sich die Hoffnung auf eine Belebung der Nachfrage von Firmen und Behörden bisher kaum erfüllt hat.
Vorstandschef Rüdiger Rath sprach laut Mitteilung zwar von "Anzeichen einer Stabilisierung und Erholung". Er sieht den Konzern angesichts des üblicherweise saisonal starken vierten Quartals auch in der Spur zu den im Juli gesenkten Jahreszielen. Allerdings sei die Investitionsbereitschaft von Kunden aus dem privaten wie öffentlichen Sektor weiterhin verhalten, hieß es von CANCOM.
Unter dem Strich sank der Nettogewinn von 9,3 Millionen Euro ein Jahr zuvor auf nun 7,6 Millionen Euro.
13.11.25