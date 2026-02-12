CANCOM Aktie
WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105
|Belebung
|
12.02.2026 16:10:00
CANCOM-Aktie wechselt ins Negative: Jahresziele doch noch erreicht
Damit wurde das Papier wieder rund 13 Prozent billiger gehandelt als zum Jahreswechsel.
CANCOM berichtete von einer anhaltenden Belebung des Geschäfts im vierten Quartal. Dadurch lag der Umsatz im Gesamtjahr nach vorläufigen Zahlen mit gut 1,7 Milliarden Euro nur 1,5 Prozent niedriger als im Vorjahr, wie das Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sank um neun Prozent auf 102,5 Millionen Euro.
Analysten hatten Ergebnisse in dieser Größenordnung erwartet. Den Geschäftsbericht für 2025 und die Ziele für 2026 will CANCOM wie geplant am 26. März veröffentlichen.
Im XETRA-Handel notiert die CANCOM-Aktie zeitweise 1,91 Prozent tiefer bei 23,10 Euro. Anfänglich war das Papier noch im Plus.
/stw/stk
MÜNCHEN (dpa-AFX)
