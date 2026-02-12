CANCOM Aktie

Belebung 12.02.2026 16:10:00

CANCOM-Aktie wechselt ins Negative: Jahresziele doch noch erreicht

CANCOM-Aktie wechselt ins Negative: Jahresziele doch noch erreicht

Der IT-Dienstleister CANCOM hat nach einem zunächst schwachen Geschäftsverlauf Ende 2025 die Kurve bekommen.

Umsatz und operativer Gewinn gingen zwar zurück, blieben aber im Rahmen der Jahresziele, die das Management im Juli gesenkt hatte. An der Börse geriet die Aktie aber etwas unter Druck.

Damit wurde das Papier wieder rund 13 Prozent billiger gehandelt als zum Jahreswechsel.

CANCOM berichtete von einer anhaltenden Belebung des Geschäfts im vierten Quartal. Dadurch lag der Umsatz im Gesamtjahr nach vorläufigen Zahlen mit gut 1,7 Milliarden Euro nur 1,5 Prozent niedriger als im Vorjahr, wie das Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sank um neun Prozent auf 102,5 Millionen Euro.

Analysten hatten Ergebnisse in dieser Größenordnung erwartet. Den Geschäftsbericht für 2025 und die Ziele für 2026 will CANCOM wie geplant am 26. März veröffentlichen.

Im XETRA-Handel notiert die CANCOM-Aktie zeitweise 1,91 Prozent tiefer bei 23,10 Euro. Anfänglich war das Papier noch im Plus.

/stw/stk

MÜNCHEN (dpa-AFX)

Bildquelle: Cancom SE

