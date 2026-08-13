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13.08.2026 06:31:29
CANCOM SE vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
CANCOM SE hat am 11.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf 0,12 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,010 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
CANCOM SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 368,9 Millionen EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 393,2 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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