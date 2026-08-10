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10.08.2026 06:31:29
CANDEAL: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
CANDEAL gab am 07.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 6,65 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -8,210 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,41 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,11 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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