CANDEAL präsentierte Quartalsergebnisse

CANDEAL veröffentlichte am 10.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

CANDEAL hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,41 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,91 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 3,54 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 4,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,38 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at