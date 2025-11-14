CANDEAL: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

CANDEAL hat am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 10,60 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,460 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

CANDEAL hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,56 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,46 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 21,23 JPY beziffert, während im Vorjahr 14,96 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat CANDEAL mit einem Umsatz von insgesamt 13,86 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 13,22 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 4,81 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at