05.12.2025 06:31:29
Candles Scandinavia Registered B gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Candles Scandinavia Registered B hat am 04.12.2025 das Zahlenwerk zum am 31.10.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS lag bei -0,76 SEK. Ein Jahr zuvor waren 0,890 SEK je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 147,6 Millionen SEK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Candles Scandinavia Registered B 60,8 Millionen SEK umgesetzt.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
