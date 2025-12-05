Candles Scandinavia Registered B gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Candles Scandinavia Registered B hat am 04.12.2025 das Zahlenwerk zum am 31.10.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei -0,76 SEK. Ein Jahr zuvor waren 0,890 SEK je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 147,6 Millionen SEK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Candles Scandinavia Registered B 60,8 Millionen SEK umgesetzt.

