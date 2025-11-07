Canfor: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Canfor hat am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,48 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Canfor ein Ergebnis je Aktie von -2,960 CAD vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,26 Milliarden CAD – ein Plus von 4,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Canfor 1,20 Milliarden CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at