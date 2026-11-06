Canfor legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Canfor gab am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,75 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,480 CAD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 1,28 Milliarden CAD gegenüber 1,26 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at