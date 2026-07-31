|
31.07.2026 06:31:29
Canfor stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Canfor präsentierte am 29.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Canfor hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,16 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,710 CAD je Aktie gewesen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Canfor im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,66 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,53 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel waren 1,38 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.
Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Verlust je Aktie von 0,343 CAD gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 1,41 Milliarden CAD taxiert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im grünen Bereich -- ATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen schließen höher - Erholungsrally in Südkorea
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt tendierten vor dem Wochenende seitwärts. An der Wall Street waren letztlich grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag im Plus.