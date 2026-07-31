Canfor stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Canfor präsentierte am 29.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Canfor hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,16 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,710 CAD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Canfor im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,66 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,53 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel waren 1,38 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Verlust je Aktie von 0,343 CAD gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 1,41 Milliarden CAD taxiert.

Redaktion finanzen.at