Canfor vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Canfor hat am 06.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,62 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,260 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 1,36 Milliarden CAD in den Büchern – ein Minus von 4,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Canfor 1,42 Milliarden CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at