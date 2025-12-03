Cango A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Cango A stellte am 01.12.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,10 USD gegenüber 0,080 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5419,41 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 224,6 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 4,1 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at