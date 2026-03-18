18.03.2026 06:31:28

Cango A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Cango A hat sich am 16.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,80 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 92,67 Prozent auf 179,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 93,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,600 USD. Im Vorjahr waren 0,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 688,08 Millionen USD – ein Plus von 508,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Cango A 113,01 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at

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