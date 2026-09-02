Cango A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Cango A hat am 31.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,99 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cango A -27,330 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 50,8 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 63,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 138,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at