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02.09.2026 06:31:29
Cango A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Cango A hat am 31.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,99 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cango A -27,330 USD je Aktie generiert.
Der Umsatz wurde auf 50,8 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 63,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 138,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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