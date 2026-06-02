Cango A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Cango A äußerte sich am 31.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,73 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 29,57 Prozent auf 102,0 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 144,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at