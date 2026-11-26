Canickel Mining (ex Crowflight Minerals) hat am 24.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal hatten 0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at