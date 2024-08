Canickel Mining (ex Crowflight Minerals) stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Canickel Mining (ex Crowflight Minerals) hat am 20.08.2024 die Bücher zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Canickel Mining (ex Crowflight Minerals) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,12 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,030 CAD je Aktie gewesen.

