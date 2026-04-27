Canickel Mining (ex Crowflight Minerals) stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Canickel Mining (ex Crowflight Minerals) lud am 24.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,390 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Canickel Mining (ex Crowflight Minerals) hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,030 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,050 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at