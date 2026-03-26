|
26.03.2026 06:31:28
Canlan Ice Sports vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Canlan Ice Sports hat sich am 24.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,17 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,180 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 27,4 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 26,0 Millionen CAD umgesetzt.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,290 CAD gegenüber 0,210 CAD je Aktie im Vorjahr.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 100,03 Millionen CAD gegenüber 94,03 Millionen CAD im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt schwächer -- ATX und DAX gehen mit Verlusten in den Feierabend -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten am Donnerstag abwärts. Die US-Börsen gaben ebenso nach. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Donnerstag auf niedrigerem Niveau.