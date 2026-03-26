Canlan Ice Sports vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Canlan Ice Sports hat sich am 24.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,17 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,180 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 27,4 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 26,0 Millionen CAD umgesetzt.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,290 CAD gegenüber 0,210 CAD je Aktie im Vorjahr.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 100,03 Millionen CAD gegenüber 94,03 Millionen CAD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at