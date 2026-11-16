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16.11.2026 06:31:29
Canlan Ice Sports veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Canlan Ice Sports hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,08 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,190 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde auf 22,8 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21,1 Millionen CAD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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