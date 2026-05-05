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05.05.2026 08:46:01
Cann Group CEO Jenni Pilcher Resigns; Names Mike Ryan Interm Executive Chairman
(RTTNews) - Cann Group Limited (CAN.AX), an Australian supplier of innovative cannabis medicines, announced Tuesday that its CEO and Managing Director Jenni Pilcher has resigned, effective immediately.
Pilcher will stay on as a consultant to provide financial and strategic advisory services and ensure a smooth transition, the company said in a statement.
Chairman Mike Ryan will assume the role of Executive Chairman on an interim basis while the company searches for a new CEO.
Pilcher joined the Cann Group Board in September 2020 and was appointed CEO and Managing Director in early 2024 to lead financial and operational restructuring of the company.
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