Canna 8 Investment Trust Trust Units gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Canna 8 Investment Trust Trust Units ließ sich am 28.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Canna 8 Investment Trust Trust Units die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,02 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,020 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,030 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,090 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at