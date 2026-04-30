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30.04.2026 06:31:29
Canna 8 Investment Trust Trust Units gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Canna 8 Investment Trust Trust Units ließ sich am 28.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Canna 8 Investment Trust Trust Units die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Verlust je Aktie lag bei 0,02 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,020 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,030 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,090 CAD je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.at
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