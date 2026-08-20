Canna 8 Investment Trust Trust Units veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Canna 8 Investment Trust Trust Units lud am 18.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,010 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at