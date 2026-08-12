Cannae gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Cannae hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,86 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -3,930 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Cannae mit einem Umsatz von insgesamt 102,2 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 110,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 7,26 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at