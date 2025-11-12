Cannae hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Cannae lud am 10.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,25 USD gegenüber -0,220 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,15 Prozent zurück. Hier wurden 106,9 Millionen USD gegenüber 113,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at