Cannae präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Cannae lud am 23.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,93 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,740 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Cannae in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,01 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 103,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 109,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 9,080 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -4,730 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Cannae im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 6,39 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 423,60 Millionen USD im Vergleich zu 452,50 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at