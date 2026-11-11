Cannae präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Cannae hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,48 USD gegenüber -1,250 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 36,30 Prozent auf 68,1 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 106,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at