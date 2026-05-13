Cannae vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Cannae hat am 11.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei -0,70 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,810 USD je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,78 Prozent auf 96,2 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 103,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at