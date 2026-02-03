NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
03.02.2026 14:03:20
Cannabis: Now you can measure how much is too much
At what point does smoking weed get dangerous? A British study measured cannabis consumption in THC units and determined which amounts increase health risks. The system comes with clear risk thresholds ― and weaknesses.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
