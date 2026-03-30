Cannabis Sativa: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Cannabis Sativa hat am 27.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 0,2 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahr hat Cannabis Sativa im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 7,50 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0,74 Millionen USD. Im Vorjahr waren 0,80 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at