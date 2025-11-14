Cannabis Sativa: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Cannabis Sativa präsentierte am 12.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 0,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at