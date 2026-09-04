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04.09.2026 06:31:29
CannaGrow öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
CannaGrow veröffentlichte am 02.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Mit einem Umsatz von 0,0 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 50,0 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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