CannaGrow öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

CannaGrow veröffentlichte am 02.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 0,0 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 50,0 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at