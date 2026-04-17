Cannara Biotech: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Cannara Biotech lud am 14.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 28.02.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,02 CAD, nach 0,040 CAD im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 27,2 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Cannara Biotech einen Umsatz von 26,6 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at