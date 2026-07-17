Cannara Biotech gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Cannara Biotech lud am 15.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,05 CAD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Cannara Biotech ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,050 CAD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 31,8 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 27,3 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at