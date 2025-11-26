Cannara Biotech stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Cannara Biotech lud am 24.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2025 endete.

Es stand ein EPS von 0,04 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Cannara Biotech noch ein Gewinn pro Aktie von 0,060 CAD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Cannara Biotech in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,86 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 28,3 Millionen CAD im Vergleich zu 23,4 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,140 CAD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,070 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 31,13 Prozent auf 107,20 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 81,75 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

