Canon: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Canon hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.01.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2021 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 43,60 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Canon noch ein Gewinn pro Aktie von 51,10 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 978,77 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 945,74 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 51,33 JPY prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 1.013,38 Milliarden JPY umgesetzt wurden.

In Sachen EPS wurden 205,35 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Canon 79,37 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,17 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 3.513,36 Milliarden JPY, während im Vorjahr 3.160,24 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 197,21 JPY und einem Umsatz von 3.578,45 Milliarden JPY für das Geschäftsjahr ausgegangen.

