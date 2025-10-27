Canon Electronics hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Canon Electronics lud am 24.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 42,86 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Canon Electronics 50,58 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 27,10 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,08 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at