Canon Aktie
WKN: 853055 / ISIN: JP3242800005
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16.09.2026 14:11:00
Canon EOS R8 Mark II: 40 Bilder pro Sekunde, 24 Megapixel und neues Design
Canon präsentiert die EOS R8 Mark II, eine spiegellose Vollformatkamera mit kantigem Design, intelligenter Motiverkennung und vielseitigen Funktionen.
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