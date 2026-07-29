CANON hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

CANON veröffentlichte am 27.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,89 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,640 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat CANON im vergangenen Quartal 7,41 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CANON 7,89 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at