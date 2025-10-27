Canon Marketing Japan gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Canon Marketing Japan hat am 24.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 77,38 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Canon Marketing Japan 56,32 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Canon Marketing Japan hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 157,97 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 154,28 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at